В Гонконге приняли решение приостановить использование вакцины компании Pfizer от коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

Решение принято после того, как китайский дистрибьютор Fosun Pharma сообщил, что одна партия имела дефекты в крышках ампул.

Fosun Pharma совместно с немецкой BioNTech, которая вместе с Pfizer разрабатывала данную вакцину, приступили к расследованию. В Гонконге до этого момента жители могли выбрать между вакциной Pfizer и китайской Sinovac.

Приостановка вакцинации препаратом Pfizer, означает использование только китайского препарата Sinovac, так как других зарегистрированных вакцин в регионе нет.

Программа вакцинации от COVID-19 в Гонконге официально стартовала 26 февраля. Согласно статистике, опубликованной на портале правительства города, по состоянию на 22 марта первую дозу вакцины от коронавируса в Гонконге получили 25,2 тыс. человек, из них 10,2 тыс. человек привились вакциной Sinovac, около 15 ты. — препаратом Comirnaty, разработанной Pfizer‑BioNTech.

Minval.az