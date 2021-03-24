Нефтегазовая компания Botas ожидает, что закупочная цена на российский газ для Турции увеличится на 23% со второго квартала 2021 года. Об этом в среду заявил обозреватель телеканала Haberturk Олчай Оздилек.

По его данным, пока за тысячу кубометров природного газа из РФ Botas платит 170 долларов. Однако уже 1 апреля цена вырастит до 209 долларов.

Повышение цен на газ ведет повышению тарифов внутри Турции. Однако Botas собирается избежать резкого скачка. В марте рост тарифов составил 1%, в апреле он тоже возможен.

Почти весь газ поступает в Турцию из России, Азербайджана и Ирана. Вместе они поставляют в страну около 70% газа.

Minval.az