Партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получает 31 место в однопалатном парламенте страны по итогам подсчетов около 80% бюллетеней после выборов, состоявшихся в минувший вторник, сообщает в среду израильский новостной портал newsru.co.il со ссылкой на данные ЦИК.

Так, у «Ликуда» Нетаньяху к настоящему моменту 31 место в парламенте, это половина от необходимого 61 голоса для того, чтобы получить мандат на формирование правительства. Согласно законодательству, для того, чтобы тот или иной кандидат смог это сделать, ему нужна поддержка минимум 61 депутата из 120.

Следует за ним партия «Еш Атид» Яира Лапида с 18 местами, на третьем месте с 10 местами ультрарелигиозная партия ШАС. Кроме того, еще девять партий проходят электоральный барьер и получают от пяти до девяти мандатов.

Портал отмечает, что право-религиозный блок набирает к настоящему моменту 63 мандата. У оппозиции пока 57 мандатов.

Явка на выборы составила 67,2%, это ниже, чем на предыдущих выборах в парламент. Окончательные результаты ожидаются к пятнице.

Minval.az