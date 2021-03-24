Госсекретарь США Энтони Блинкен беседовал в Брюсселе со своими коллегами из Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) о реагировании на угрозы, исходящие от России и Китая. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа.

Отмечается, что глава американской дипломатии подчеркнул «важность НАТО для нашей коллективной безопасности, включая её адаптацию посредством программы НАТО 2030 для реагирования на новые вызовы».

В госдепе подчеркнули, что Вышеградская группа играет важную роль в укреплении Центральной Европы и трансатлантических связей. Также госсекретарь обратил внимание на трансатлантические ценности, которые формируют основание НАТО, а также поздравил международную организацию с 30-летием.

Minval.az