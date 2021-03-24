Франция считает Турцию важным партнером Европы в сфере безопасности и миграции и видит сигналы со стороны турецкого руководства к нормализации отношений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

«Евросоюз, если хочет мира, должен создать единую архитектуру безопасности, и для этого мы должны выстраивать диалог с Россией и Турцией на долгосрочную перспективу, поскольку это великие державы, — заявил он. — И очень важно не позволить Турции выпасть из европейского круга, чтобы не подталкивать ее руководство к еще большему экстремизму и геополитическим решениям, которые могут в дальнейшем навредить нам».

Глава государства заявил, что Турция является союзником по НАТО, однако «необходимо прояснить вопрос о ее месте в альянсе». «Обычно союзники не допускают во взаимных отношениях многое из того, что делала Турция», — указал Макрон, приведя в пример отправку наемников и оружия в Ливию, а также «недружественные действия в Восточном Средиземноморье».

В то же время французский лидер предостерег от занятия слишком жесткой позиции в отношении Анкары, поскольку это может оттолкнуть ее еще дальше в будущем. И это чревато последствиями при урегулировании миграционного кризиса.

«Турция — это партнер в области урегулирования миграционного кризиса: они приняли больше всех просителей убежища из Сирии. У них около 3 млн беженцев, — рассказал Макрон. — По миграционному вопросу мы должны сотрудничать с Турцией, иначе, если мы прекратим дискуссии, эти три миллиона беженцев хлынут в Европу».

Макрон выразил недовольство активной поддержкой Турцией «политико-религиозного информационного наступления против Франции» после заявлений Макрона о необходимости борьбы с политическим исламизмом. Он также предостерег о возможном вмешательстве Турции в электоральные процессы на территории страны, однако не конкретизировал о каких именно выборах может идти речь.

«В то же время с начала года я замечаю желание президента Турции Эрдогана вернуться к спокойным отношениям. И я думаю, что такой путь возможен, но этого не удастся достичь, если сохранится недосказанность и если подобные маневры продолжатся у нас за спиной», — заключил Макрон.

Minval.az