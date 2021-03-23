Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам обсуждения с главами регионов дальнейших шагов по ситуации с коронавирусом объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля, COVID-ограничения усилят в пасхальный период — с 1 по 5 апреля.

По словам канцлера ФРГ, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля, при этом первое и третье апреля объявлены «днями отдыха». На протяжении пяти дней будет действовать принцип «мы сидим дома».

Религиозные собрания на Пасху будут проводиться в режиме онлайн, отмечает РИА Новости.

Minval.az