Канада ввела санкции в отношении четырех граждан Китая и одной организации в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает МИД Канады.

В ведомстве уточняют, что данные меры принимаются в координации с США, Соединенным Королевством и Европейским Союзом.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении КНР в связи с якобы существующей проблемой прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В ответ власти Китая ввели санкции против 10 парламентариев, ученых, политиков и четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзяна.

Как пишет РИА «Новости», в конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Китайский МИД ответил, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» не соответствует действительности.

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