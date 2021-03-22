Власти Болгарии решили выслать из страны двух российских дипломатов. Такое решение было принято на фоне шпионского скандала, сообщает телеканал btv, освещая заявление генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. В связи с задержаниями премьер-министр страны Бойко Борисов захотел объявить российских дипломатов нежелательными персонами.

В свою очередь, в Москве пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов.

Minval.az