Budapest, 2020. április 3.Koronavírus-mintákat tesztelnek az ország legnagyobb, kifejezetten virológiai diagnosztikával foglalkozó laboratóriumában, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Virológiai Laboratóriumi Osztályán, Budapesten 2020. április 3-án.MTI/Koszticsák Szilárd

Производство в промышленных масштабах вакцины собственного производства от коронавируса начнется в Иране в конце весны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Организации продовольствия и медикаментов при Минздраве Ирана Киянуш Джаханпура.

«Вторая фаза испытаний на людях вакцины COV Iran Barakat завершится к концу апреля, — заявил Джаханпур. — Судя по тому, как идет тестирование, скоро начнется третья фаза испытаний, и мы сможем приступить к производству в промышленных масштабах в конце весны, что сделает возможным использование ее для вакцинации населения».

Кроме того, по его словам, в настоящее время Институт Пастера в Иране разрабатывает еще одну вакцину от коронавируса совместно с Кубой. «Первая и вторая фазы ее клинических испытаний были проведены на Кубе», — указал он. 100 тыс. доз этой вакцины импортированы Ираном.

По его словам, через две недели начнется третья фаза клинических испытаний.

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