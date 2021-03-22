Иракское частное судно захвачено неизвестными в иранских территориальных водах. Похитители требуют выкуп в размере $80 тыс, передает ТАСС со ссылкой на иракский новостной портал Mavasin News. По информации портала, захвачен частный буксир Т-4. Его владелец получил аудиозапись, в которой пираты изложили свои требования: за освобождение судна они требуют выкуп в размере $80 тыс.

Как сообщил хозяин судна, ему известно, что буксир сел на мель у побережья Ирана примерно в семи милях к северу от порта Бушер. Где сейчас находится буксир и его экипаж, неизвестно.

Депутат от провинции Басра Казем Хамами, предоставивший запись, пообещал уведомить о произошедшем Центр взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях на море (базируется на Бахрейне), а также соответствующие госструктуры Ирака.

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