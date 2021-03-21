В Израиле в преддверии выборов в Кнессет, намеченных на 23 марта, более 10 тысяч людей вышли на протестную акцию против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Участники протестной акции собрались перед зданием Кнессета и направились к резиденции премьер-министра в Западном Иерусалиме. Протестующие несли в руках израильские и черные флаги, уточняет «Анадолу».

Демонстранты в масках и футболках с надписью «Премьер-министр — преступник!» скандировали лозунги с осуждением политики Нетаньяху.

Полиция приняла повышенные меры безопасности. В районе протестной акции было заблокировано движение транспорта.

Оппозиция Израиля на протяжении последних 39 недель проводит демонстрации с требованием отставки Нетаньяху. Поводом для протестов стали дело о коррупции в отношении израильского премьера и плохое управление в период пандемии коронавируса.

Внеочередные парламентские выборы в Израиле, которые будут четвертыми за последние два года, пройдут во вторник, 23 марта. В них примут участие более 6,3 миллиона избирателей.​​​​​​​

Minval.az