В компании AstraZeneca заявили, что ее вакцина от коронавируса не содержит ингредиентов, полученных из свинины, и, таким образом, соответствует мусульманским законам.

«На всех этапах производственного процесса этой вакцины против вирусного вектора не используются продукты свиноводства, нет также каких-либо контактов с другими продуктами животного происхождения», — заявил представитель AstraZeneca в Индонезии Ризман Абудаери.

Напомним, что ранее Высший мусульманский духовный орган, Индонезийский совет улемов заявил, что при производстве вакцины используется трипсин из свиной поджелудочной железы.

Тем не менее, совет одобрил вакцину AstraZeneca для использования в условиях чрезвычайной ситуации — пандемии COVID-19.

Minval.az