Япония недополучит порядка 150 млрд иен ($1,37 млрд) из-за решения проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без болельщиков из-за рубежа.

Такие расчеты приводит в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на данные экономистов исследовательского института Nomura.

Их сведения основаны на анализе внутреннего рынка и уровня потребления со стороны иностранных туристов до начала пандемии коронавируса. Больше всего при этом пострадают гостиничный и ресторанный бизнес.

Дополнительные экономические потери могут возникнуть в случае, если организаторы Игр примут решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований.

Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады и мерами против коронавируса, бюджет ее проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).

В субботу оргкомитет «Токио-2020» согласовал с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и будут проведены с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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