Немецкий политолог Александр Рар сообщил, что в случае запрета США газопровода «Северный поток — 2» неминуемо разразится торговая война между Германией и Штатами.

Политолог объяснил, что у стран не будет иного выхода, так как если США решат добиваться полного прекращения строительства, им придется вводить санкции уже не только против компаний, но и против немецкого государства.

«Я думаю, что «Северный поток — 2″, если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии», — цитирует агентство РИА Новости заявление политолога.

Рар отметил, что США вряд ли пойдут на такое обострение отношений с Германией, хотя предпосылки к этому есть.

Minval.az