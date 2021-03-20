МИД Франции выразил в субботу сожаление в связи с выходом Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Такое заявление дипломатического ведомства размещено на его сайте.

«Франция глубоко сожалеет о решении властей Турции выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Такой шаг был сделан этой страной несмотря на то, что Турция стала в 2011 году первым государством, ратифицировавшим ее», — подчеркивается в заявлении МИД. В ведомстве при этом напомнили, что эта конвенция «представляет собой самый современный инструмент по предотвращению насилия в отношении женщин и ведению борьбы против такого насилия». «Это решение Турции в первую очередь скажется на турецких женщинах, в отношении которых Франция подтверждает свою солидарность», — говорится также в документе.

«В то же время данное решение свидетельствует и об очередном отходе назад Турции в сфере соблюдения прав человека, неотделимой частью которых являются и права женщин. В условиях, когда во всем мире множатся факты попрания прав женщин, Франция продолжит мобилизовывать свои усилия и выступать в поддержку борьбы против любых форм сексуального и сексистского насилия», — заверяет при этом МИД страны.

Minval.az