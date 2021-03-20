Разработанная компанией ASELSAN для отечественных БПЛА Bayraktar электрооптическая система разведки, наблюдения и наведения (CATS) успешно прошла испытания и уже активно применяется, передает «Анадолу».

Об этом агентству «Анадолу» сообщил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк в ходе своего визита на предприятия ASELSAN в Акъюрте (район провинции Анкара).

По его словам, на предприятиях в Акъюрте, в частности, разрабатываются и производятся электрооптические и авионические системы.

Турция за последние годы прилагает все возможные усилия для создания собственных технологий, подчеркнул министр.

«Одной из ключевых сфер является оборонная промышленность. Ряд стран открыто или тайно применяет в отношении Турции эмбарго, вводит ограничения на многие товары. За последние годы благодаря огромным усилиям удалось повысить уровень отечественного производства для оборонпрома с 20 процентов до 70 процентов», — сказал Варанк.

Варанк рассказал о разработанной компанией ASELSAN электрооптической системе разведки, наблюдения и наведения (CATS).

«Этр системы разведки и лазерного наведения для беспилотных летательных аппаратов. Канада ввела эмбарго на передачу систем CATS для турецких БПЛА Bayraktar. Системы производства ASELSAN были успешно протестированы на БПЛА и в настоящее время активно применяются», — отметил Варанк.

Варанк выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем ASELSAN добьется еще больших успехов.

Министр напомнил, что в список крупнейших мировых производителей оборонной продукции входят 7 турецких компаний и ASELSAN — одна из них.

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