Евросоюз призывает российские власти провести расследование опубликованной в материале «Новой газеты» информации о внесудебных казнях в Чеченской республике.

«После публикации в «Новой газете» материала Елены Милашиной, сообщающего о внесудебных убийствах в Чечне, и журналистка, и газета подверглись неприемлемым вербальным атакам, развернулась кампания по дискредитации и запугиванию со стороны чеченских властей. Европейский Союз рассчитывает, что российские власти положат конец этим атакам и расследуют информацию, раскрытую в статье», — говорится в опубликованном в субботу заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Все случаи внесудебных казней, пыток и других серьезных нарушений прав человека, которые были совершены за последние годы, должны быть расследованы, а виновники должны понести наказание», — подчеркнули в ведомстве.

«Новая газета» 15 марта опубликовала материал о имевших место в Чечне внесудебных казнях и пытках.

Minval.az