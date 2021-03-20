Силы Черноморского флота России следят за вооруженным крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетами «Стандарт» эсминцем США «Томас Хаднер», зашедшим в субботу в Черное море, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной. Это второй боевой корабль США, зашедший в акваторию за сутки.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием противоракетной обороны «Томас Хаднер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта 2021 года», — сказали в НЦУО.

Minval.az