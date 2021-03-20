У премьер-министра Пакистана Имрана Хана диагностировали коронавирус COVID-19, сообщил в субботу спецпомощник премьера по вопросам здравоохранения страны Файсал Султан.

«У премьер-министра Имран Хан — положительный анализ на COVID-19, он самоизолировался дома», — написал спецпомощник в Twitter.

При этом двумя днями ранее премьер получил первую долю вакцины от коронавируса, напоминает местное издание Dawn.

Согласно заявлению офиса премьера, накануне он находился с визитом в провинции Хайбер-Пахтунхва, где, в частности, посещал Университет Малаканд.

По данным статистического портала Worldometers, за время пандемии в Пакистане выявили более 623 тыс. случаев COVID-19. Свыше 13,7 тыс. заболевших скончались, выздоровели более 579,7 тыс. человек.

Minval.az