К 2025 году совокупный размер ущерба от экономического кризиса, вызванного пандемией, достигнет 22 трлн долларов, сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застигла человечество врасплох. Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофе позволила бы спасти жизнь многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

«Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы», – сказала председатель Группы Хелен Кларк.

Вместо этого, добавила она, пандемия стала настоящей катастрофой.

Пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов. Пандемия коронавируса обернулась огромной нагрузкой на системы здравоохранения.

Группа экспертов полагает, что международное сообщество не смогло надлежащим образом противостоять пандемии на многих направлениях, в том числе обеспечить непрерывность процесса образования и дошкольного воспитания детей. По данным Всемирного банка, в результате пандемии примерно 72 млн детей младшего школьного возраста к десяти годам жизни не научатся читать или понимать самый простой текст. Многие девочки вообще не смогут никогда вернуться в школу – 11 млн из них будут насильно выданы замуж.

Ранее генеральный секретарь ООН также признал, что мир не выдержал проверку коронавирусом. Он полагает, что произошло это из-за несогласованности действий мирового сообщества.

Minval.az