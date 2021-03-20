Второй за сутки боевой корабль Военно-морских сил США направился в Черное море. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шестого оперативного флота Соединенных Штатов.
Второй за сутки боевой корабль Военно-морских сил США направился в Черное море. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте шестого оперативного флота Соединенных Штатов.
Дата: 2021/03/20 13:44
Раздел: Мир
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