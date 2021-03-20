Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возобновлении международного туризма пока рано. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По ее словам, последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, а уровень передачи вируса высок. Кроме того, она отметила, что в некоторых странах наблюдается нехватка вакцин. «В этой связи, предпочтительная вакцинация путешественников может привести к неадекватным поставкам вакцин для приоритетных групп населения, относящихся к группе высокого риска тяжелого заболевания COVID-19», — сказала она.

Вуйнович также призвала европейские страны вернуться к более строгим ограничениям.

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