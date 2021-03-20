Глава Tesla Илон Маск прокомментировал по-русски новость о пытавшемся взломать его компанию россиянине Егоре Крючкове, который признал свою вину. Он опубликовал запись в Twitter.

Маск использовал в сообщении дореформенную орфографию русского языка. «Преступленіе и наказаніе», — написал он название романа русского писателя Федора Достоевского.

19 марта 27-летний Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Россиянин с соучастниками летом прошлого года пытался нанять за один миллион долларов сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla. После этого Крючков планировал шантажировать руководство компании.

Minval.az