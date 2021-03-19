Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил в пятницу предприятие Barutsan при оборонной компании MKEK в районе Эльмадаг близ Анкары, сообщает «Анадолу».

Глава ведомства ознакомился с линейкой продукции компании, в том числе 105-мм легкой буксируемой гаубицей Boran и одной из версий отечественной штурмовой винтовки MPT-76.

Кроме того, министру показали дистанционно управляемый БТР E-ZMA на электрической силовой установке.

Особое внимание министра привлекла отечественная ручная граната «OZOK».

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