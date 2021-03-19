Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил Крестом за заслуги перед Федеративной Республикой Германия руководителей биотехнологической компании BioNTech из Майнца, ставших разработчиками первой вакцины от коронавируса.

Получившие награду супруги Угур Шахин и Озлем Тюречи являются выдающимися учеными и смелыми предпринимателями, заявил Штайнмайер на церемонии в своей официальной резиденции дворце Бельвю в Берлине.

«Ваше революционное открытие спасает человеческие жизни, защищает людей от банкротства, оно обеспечивает выживание общества, экономики и культуры», — подчеркнул президент ФРГ. 9 ноября 2020 года BioNTech и его американский партнер Pfizer, опираясь на результаты многомесячных клинических испытаний, объявили о 90-процентной эффективности созданного ими препарата. В конце года ее зарегистрировали в США, Великобритании, ЕС и других странах.

Minval.az