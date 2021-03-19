Политик-реформист и активистка в борьбе за права женщин Фаизе Хашими, дочь экс-президента Али Акбера Хашими Рафсанджани — одной из влиятельных фигур в иранской политике, намерена символически баллотироваться на пост президента.

Об этом Хашими сообщила в интервью газете Mostaghel.

Подобное решение Хашими приняла в рамках борьбы с ущемлением прав женщин в иранской политической системе.

Бывший депутат отметила, что в существующих условиях она, будучи женщиной, не имеет возможности свободно заниматься политикой.

Хашими выразила уверенность в том, что Совет стражей конституции, действующий в рамках интересов консерваторов, не утвердит ее кандидатуру на выборах.

По словам активистки, политические круги в Исламской Республике недовольны озвучиваемыми ею критическими высказываниями.

«Они даже не смогли смириться с тем, что я преподаю 100 студентам в вузе. И без того понятно, каким будет решение Совета стражей конституции по поводу моего намерения баллотироваться в президенты. Но если потребуется, я сделаю это символически, поскольку верю, что и женщины имеют право быть кандидатами на выборах», — добавила Хашими.

Президентские выборы в Иране запланированы на 18 июня текущего года.

Minval.az