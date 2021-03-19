Записки матери принцев Уильяма и Гарри — принцессы Дианы продали на аукционе. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщаил таблоид Daily Mail.

На аукционе было представлено 39 писем, которые представительница королевской семьи написала с 1990 по 1997 год. Торги состоялись в Корнуолле на аукционе David Lay Auctions. Среди лотов — записка о посещении оперы.

Корреспонденцию нашли в тайнике комода в фермерском доме.

Точная стоимость писем и имена покупателей не раскрываются, но эксперты оценивают их от 20 до 30 тыс. фунтов стерлингов.

Minval.az