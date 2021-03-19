В канадском городе Торонто, провинция Онтарио, женщина осталась парализована после того, как ей ввели три дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщает CTV News.

В начале марта 95-летняя Бренда Уолен (Brenda Whalen) прошла вакцинацию в больнице Норт-Йорк, получив положенные две дозы препарата. Через день после второй инъекции ее госпитализировали в другой медцентр с травмой ноги и ошибочно ввели третью дозу.

В результате передозировки пациентку парализовало. Последние две недели она не может ни ходить, ни разговаривать, ни самостоятельно есть. Известно, что до вакцинации, в декабре прошлого года, Уолен бессимптомно переболела COVID-19.

По словам дочери пострадавшей Гвен Коул (Gwen Cole), больница не может объяснить, почему врачи не выяснили, что пациентка уже получила вторую дозу вакцины и не нуждалась в дополнительной инъекции. Изначально медики полагали, что у Уолен случился инсульт, но последующие обследования опровергли эту версию.

Дочь опасается, что после выписки из больницы ее матери потребуется дорогостоящая медицинская помощь. По ее подсчетам, уход за парализованной женщиной обойдется семье в восемь тысяч канадских долларов (475 тысяч рублей) в месяц. «Я не утверждаю, что она оказалась в таком состоянии из-за вакцины, но врачи не могут дать разумного объяснения произошедшему», — посетовала Коул.

Minval.az