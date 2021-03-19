Корабли второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG2) провели учения в Черном море с судами береговой охраны Грузии, сообщает ТАСС.

Целью учений являлось повышение уровня совместимости морских подразделений, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Со стороны НАТО в них приняли участие корабли Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария).

Совместные учения проходили с учетом всех рекомендаций и мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии 15 марта. Они уже покинули страну. До этого корабль НАТО заходил в воды Грузии в феврале — в Батуми для проведения учений находился эсминец США Donald Cook.

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