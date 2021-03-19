В странах Европы возобновляется использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации от коронавируса, передает агентство Bloomberg.

Такое решение медицинские власти начали принимать после заявления экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), которое было сделано накануне по итогам проверки безопасности вакцины. Специалисты не нашли подтверждений того, что применение препарата связано с образованием тромбов.

В частности, в Германии вакцинация возобновится с пятницы, 19 марта. Глава Минздрава страны Йенс Спан заявил, что после приостановки использования препарата с понедельника «важно наверстать упущенные четыре дня». Он также добавил, что врачи и пациенты получат всю информацию о возможных рисках.

Во Франции вакцинация также возобновится в пятницу. Премьер-министр страны Жан Кастекс пообещал сам привиться вакциной AstraZeneca, чтобы продемонстрировать «полное доверие к препарату».

Кроме того, возобновить вакцинацию намерены Италия, Испания, Болгария, Португалия и Словения. Швеция продолжает собственное расследование.

Minval.az