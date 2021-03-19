Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Соединенных Штатах, признав необходимость «саморефлексии» в США, передает «Газета.ру».

«Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной», – заявила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байдена привержен решению этой проблемы, его администрация ведет работу по этому вопросу.

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