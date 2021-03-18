Минобороны Турции заявило о ракетном обстреле турецкой провинции Килис со стороны Сирии.

«Выпущенные из Сирии ракеты упали на пустынную территорию в провинции Килис. Пострадавших нет, никакого ущерба не причинено. Российская Федерация была уведомлена о том, чтоб огонь (с сирийской территории) был прекращен. По точкам, из которых, как было определено, велся обстрел, немедленно был открыт ответный огонь», — говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.

Отмечается, что турецкие военные силы, находящиеся в регионе, предупреждены об инциденте.

Minval.az