Белый дом пока не располагает информацией о возможной будущей беседе президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но заявляет, что контакты с российским руководством продолжаются, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Я сообщу вам, если мы будем раздумывать над этим», — сказала Псаки, когда ее спросили, примет ли Белый дом во внимание предложение российского лидера провести беседу с президентом США в пятницу или понедельник.

Пресс-секретарь Байдена напомнила, что «президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал».

«Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)», — сказала пресс-секретарь Байдена. Она добавила, что «президент будет в Джорджии завтра и довольно занят». Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу «убийцей», ответил, что считает. Он также отметил, что Путин «ответит» за якобы вмешательство в американские выборы. Москва отозвала посла России из Вашингтона для консультаций.

Российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало и предложил побеседовать в пятницу или понедельник.

Minval.az