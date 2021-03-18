Гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), запускаемая, например, со стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США, способна за менее чем 20 минут ударить по Москве, а за полчаса — достичь Пекина, пишет Daily Express.

Британский таблоид напоминает, что летные испытания вышеназванной ракеты, заявляемая скорость которой превышает 20 чисел Маха, в Соединенных Штатах должны состояться в ближайшее время. Согласно изданию, разработка AGM-183A ARRW может означать, что США догоняют Россию в гиперзвуковых технологиях.

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