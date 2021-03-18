Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил РИА Новости сообщения в СМИ о поставке на Украину не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые могут быть развёрнуты в районе демаркационной зоны в Донбассе.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на Украину из Турции 14 марта были переброшены не менее 30 ударных беспилотников Bayraktar TB2.

«У нас нет такой информации», — сказал собеседник агентства на просьбу подтвердить поставку на Украину партии ударных беспилотников.

В январе 2019 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке Bayraktar TB2 для украинской армии. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.

Minval.az