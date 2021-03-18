В мире продолжается масштабная кампания по вакцинация населения от коронавируса. Она проходит в 132 странах и на сегодня сделано уже более 400 млн уколов. Последний показатель составил 9,64 млн доз в сутки, сообщает Bloomberg.

Так, с начала пандемии в США сделано 113 млн прививок. За последнюю неделю в стране делали в среднем 2,47 млн инъекций в день. Вакцинированных граждан теперь больше, чем было выявлено положительных результатов на коронавирус.

Больше всего привили граждан в Китае (более 64,9 млн), в странах ЕС (более 52,5 млн), в Индии (более 36,4 млн), в Великобритании (27 млн), в Бразилии (14,4 млн), в Турции (12,3 млн). В лидерах по количеству вакцинированных хотя бы одной дозой препарата стоит Израиль (56,8% населения).

Minval.az