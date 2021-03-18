В Белом доме прокомментировали отзыв Россией своего посла после введения новых санкций Вашингтоном. О новом подходе поведения с РФ рассказала спикер Белого Дома Дженнифер Псаки.

«Мы, конечно, видели эти сообщения об отзыве посла. Я бы сказала, что наша администрация будет придерживаться другого подхода в наших отношениях с Россией, чем предыдущая администрация», – ответила она.

По ее словам, новая администрация США будет «действовать прямо» в вопросах с РФ, которые их беспокоят.

Псаки отметила, что президент Джо Байден «не сдерживает своих опасений» по вмешательству РФ в американские выборы, кибератаки через программы SolarWinds или же сообщениям о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за убийство американских солдат в Афганистане. По ее словам, россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы в США задолго до 2016 года.

«Мы будем высказываться по вопросам, вызывающим у нас озабоченность. И, как сказал вчера президент, россияне, безусловно, будут нести ответственность за свои действия. Скоро мы расскажем об этом подробнее», – добавила Псаки.

В то же время, она не исключает, что США могут сотрудничать с РФ в сферах, где есть общий интерес. К примеру как с продлением договора о сокращении наступательного вооружения.

Minval.az