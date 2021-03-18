Турция призывает другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики в связи с запросом прокуратуры о роспуске прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД страны.

«Заявления некоторых стран относительно событий в Великом национальном собрании Турции [ВНСТ, парламент] несовместимы с верховенством закона, — отмечается в коммюнике. — Мы призываем тех, кто непоследователен и пытается вмешиваться во внутренние дела, уважать судебные процессы, проводимые независимыми судами».

Minval.az