В Турции празднуют 106-летие победы в битве при Чанаккале — одного из самых масштабных и кровопролитных сражений периода Первой мировой войны.

В мероприятиях по случаю годовщины исторической победы на полуострове Гелиболу примет участие председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Также состоится парад кораблей ВМС Турции в проливе Дарданеллы и демонстрационный полет «Турецких звезд» в небе над Чанаккале.

В ходе Первой мировой войны, весь мир стал свидетелем героического противостояния турецких войск в битве за Чанаккале, где Мустафа Кемаль Ататюрк заставил войска союзников признать Дарданеллы неприступными.Сражение на полуострове Гелиболу при Чанаккале происходили как на суше, так и на море.

Морские сражения продолжались с 19 февраля по 18 марта 1915 года.

Сухопутное противостояние длилось с 25 апреля 1915 года по 9 января 1916 года.

Это сражение считается одним из самых кровопролитных сражений в истории Турции.



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