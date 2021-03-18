Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает ТАСС.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», — сказал Курц в эфире телеканала «Ое-24.TV», отвечая на соответствующий вопрос о российском препарате.

«Это вполне реально», — отметил также он в ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить для применения «Спутник V».

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