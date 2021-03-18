Соединенные Штаты готовы обсуждать с иранскими властями вопросы обмена находящихся в заключении в США иранцев на осужденных в республике американцев. Об этом заявила на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, передает ТАСС.

Ее попросили прокомментировать слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который вновь выступил с предложением обмена заключенными. «Мы всегда готовы к конструктивному сотрудничеству с Ираном. Мы приглашаем их присоединиться к нам за столом переговоров. И это лишь один из многих вопросов, которые мы хотели бы обсудить с Ираном, и мы открыты для этого», — отметила дипломат.

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