Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62-м году жизни из-за проблем с сердцем, сообщило в среду агентство Reuters.

«Президент Объединенной Республики Танзания, достопочтенный доктор Джон Помбе Джозеф Магуфули умер от болезни сердца в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе (столица Танзании), где он проходил лечение», — приводит агентство слова вице-президента страны Самии Хасан Сулуху, которая выступала с обращением в эфире государственного телевидения.

Британская медиагруппа BBC со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису сообщила 10 марта, что 61-летний Магуфули находится в больнице в Кении в связи с коронавирусом и проблемами с сердцем. Ранее в тот же день кенийская газета Nation опубликовала статью, в которой говорилось, что «один из лидеров стран Африки» помещен в больницу в Найроби в связи с COVID-19 и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако издание не назвало его имя. Тем не менее в статье содержатся упоминания о соседней Танзании. В понедельник вице-президент страны призвала танзанийцев к спокойствию и единству на фоне распространяемых в Африке слухов о физическом стоянии Магуфули и его возможной болезни в связи с коронавирусом.

Премьер-министр Танзании Касим Маджалива заявил 12 марта, что Магуфули, который не появлялся на публике три последние недели, «в порядке и продолжает свою работу». Он также призвал танзанийцев избегать распространяемой в социальных сетях фальшивой информации.

Minval.az