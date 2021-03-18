Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что до середины апреля страну ждет тяжелый период борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает BFM TV, ссылаясь на мэра города Пуасси Карла Олива.

Отмечается, что мэр заявил об этом в ходе анонсирования визита Макрона в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле.

«Будет тяжелый период до середины апреля», — привел он слова президента.

По сведениям Олива, Макрон рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии, которые будут применяться исключительно локально.

Мэр Пуасси подчеркнул, что на данный момент окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан не принято.

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