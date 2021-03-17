США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента. Решение начнет действовать с 18 марта.

«Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», — говорится в документе.

Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса и до 1 сентября — в области коммерческих космических запусков.

Россия, согласно документу, оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.

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