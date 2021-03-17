Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 14 апреля прибудет в Турцию.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в среду Анкаре.

По словам Чавушоглу, ожидать решения всех разногласий между Турцией и Грецией по итогам одной отдельно взятой встречи было бы неверно.

Турецкий министр напомнил, что до сегодняшнего дня между Анкарой и Афинами было проведено 62 раунда переговоров.

«Диалог будет продолжен. Последующая встреча состоится в Турции. Мы с самого начала выступали за справедливое распределение ресурсов и разграничение в восточной части Средиземного моря», — подчеркнул Чавушоглу.​​

Minval.az