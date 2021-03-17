Бывший президент Франции Николя Саркози, ранее осужденный по делу о коррупции, снова пойдет под суд — в этот раз по обвинению в растрате и махинациях во время своей кампании по переизбранию в 2012 году. Об этом сообщает FRANCE 24.

Сообщается, что он превысил бюджет в итоге провалившейся кампании на 24 миллиона долларов — за счет неумеренного оформления митингов и встреч со сторонниками. Чтобы компенсировать расходы, работникам его штаба пришлось пойти на финансовые махинации с подставными счетами.

Сам бывший французский лидер утверждает, что был не в курсе происходящего. Если его признают виновным, ему грозит до года тюремного заключения и штраф в примерно 4,5 тысячи долларов.

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