Пакистан рассчитывает на мир с Индией, однако первый шаг к миру с Исламабадом должны сделать в Нью-Дели. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан на открытии конференции по диалогу по вопросам безопасности в среду в Исламабаде.

По словам пакистанского премьера, после его вступления в должность правительство Пакистана предприняло шаги с целью улучшения отношений с Индией, однако эти усилия остались без ответа.

При этом Хан акцентировал внимание на односторонней и противозаконной инициативе властей Индии от 5 августа 2019, касающейся отмены особого автономного статуса штата Джамму и Кашмир.

Пакистанский премьер выразил надежду на то, что кашмирцам будет предоставлено право на самоопределение в соответствии с резолюциями Совбеза ООН.

«Это принесет пользу как Индии, так и Пакистану. Урегулирование кашмирской проблемы внесет значимый вклад в сокращение бедности и экономический рост всего региона», — сказал Хан.

Minval.az