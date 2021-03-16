Главное управление здравоохранения Франции объявило об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в регионе Бретань на северо-западе страны.

«Молекулярный анализ, проведенный институтом Пастера, позволил выявить новый вариант (коронавируса)», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Отмечается, что 13 марта в регионе Бретань выявили 79 случаев заражения коронавирусом, восемь из них имели мутацию.

Между тем, в Главном управлении здравоохранения Франции указали, что на данный момент не могут сказать, является выявленный штамм более заразным или опасным, чем обнаруженные ранее.

Эксперты служб здравоохранения Франции в настоящее время проводят исследования нового штамма.

Minval.az