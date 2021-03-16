Компания Orbital Assembly Corporation объявила о своих планах начать в 2025 году строительство станции Voyager — первого космического отеля человечества. Сообщается, что небесный курорт будет сдан в эксплуатацию уже к 2027 году, уточняет National Geographic.

Визуал небесного отеля выполнен в космическом шике: отдельные капсулы прикреплены к вращающемуся колесу, а трубы, соединяющие различные области, образуют «X», подобно оси колеса.

Гости будут платить не только за новизну обстановки — на борту будет множество удобств, в том числе тематические рестораны, оздоровительный спа-комплекс, кинотеатр, тренажерные залы, библиотеки, концертные площадки, залы ожидания и бары с видом на Землю, а также комнаты на 400 человек. Необходимые условия, включая помещения для экипажа, воздуха, воды и электроэнергии, также займут часть космического корабля.

Orbital Assembly также надеется продать части отеля постоянным заинтересованным сторонам, включая правительственные учреждения, желающие использовать это пространство в качестве учебного центра, или арендодателей, желающих построить виллу на борту корабля.

Сообщается, что он будет вращаться вокруг земного шара каждые 90 минут, а вращение круга будет создавать искусственную гравитацию, аналогичную той, что есть на Луне. Стоимость строительства не сообщается.

«Это будет следующая промышленная революция», — сказал Джон Блинкоу, основатель Gateway Foundation, который будет управлять некоторыми из капсул Voyager.

Он добавил, что аспект вращения «жизненно важен». Без гравитации люди не могут оставаться на космической станции в течение длительного времени; Orbital стремится сделать возможным многомесячное пребывание на «Вояджере». «Людям нужна гравитация, чтобы их тела не развалились», — объяснил Блинкоу.

Робот под названием STAR (Structure Trust Assembly Robot) настроен на создание рамы «Вояджера» на орбите после того, как компания завершит некоторые испытания, связанные с гравитацией.

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