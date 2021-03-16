Российские военнослужащие крайне тесно взаимодействуют с турецкими коллегами в Сирии на основе договоренностей, достигнутых лидерами двух государств.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у Москвы и Анкары есть разногласия по Сирии, однако взаимодействие в регионе продолжается. В тех районах, где оно идет, ситуация по-прежнему остается непростой, добавил он.

«Там продолжают оставаться террористические элементы, что мешает нормализовать ситуацию, но тем не менее взаимодействие продолжается. Есть и разногласия по Сирии», — цитирует представителя Кремля

Politexpert.

Minval.az